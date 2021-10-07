أبو جناح لمكونات المنطقة الجنوبية: الحكومة ستواصل إنشاء المشروعات في الجنوب

التقى نائب رئيس حكومة تسيير الأعمال رمضان أبوجناح، الاربعاء، في طرابلس، وفد من مكونات المنطقة الجنوبية.

وبحث اللقاء أوضاع الجنوب واحتياجات أهالي المنطقة والصعوبات والمشاكل التي تواجههم، وسبل معالجتها وتوفير متطلباتهم ،من ضمنها خلق فرص عمل للشباب.

وجاء هذا اللقاء بعد اعتماد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لقرار إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومصنع لغاز الطهي في الجنوب الليبي الأحد الماضي.

وأثنى أبوجناح على دور رئيس الحكومة وجهوده من أجل اعتماد هذا القرار تلبية لمطالب أهالي الجنوب، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تحقيق مزيد من المشروعات بالمنطقة.

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