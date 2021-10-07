قشوط: المنفي والمشري والدبيبة يتحالفون للتمديد لسلطتهم

رأى المحلل السياسي محمد قشوط، أن المجلس الرئاسي يعمل على تجاهل القوانين الانتخابية.

وقال قشوط في تغريدة على “تويتر”: ‏بعد ما قالتهه المتحدثة باسم المجلس الرئاسي وماصدر عن المجلس في اجتماعه برئيس المفوضية من محاولات تجاهل للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب بحجة عدم توافق الجميع عليها وقصدهم عدم قبول تنظيم ‎الإخوان بها .

وأضاف: “لم يعد لدي أدنى شك في تورط محمد المنفي بانضمامه لتحالف المشري والدبيبة ‏لإفشال الانتخابات وتمديد لنفسهم لتكرار نسخة السراج”.

وتابع: أعتقد حان الوقت لكي تكون للقبائل وللضغط الشعبي موقف حاسم، فمجلس النواب أنجز ما عليه والمسؤولية الآن في رقابنا إما أن ندافع عن حقنا أو علينا الإستعداد للعودة لأوضاع ستسفك فيها دماء وقد تنقسم فيها حتى ‎#ليبيا لا قدر الله .

الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني، وعبد الله اللافي، بحثوا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، مساء اليوم الأربعاء، آخر الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، وتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها. واستعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية، أخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها.

وبحسب بيان المنفي، تم في الاجتماع التأكيد على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى يساهم في إقامة انتخابات حرة، وتقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.