امغيب لـ«الدبيبة»: حفتر قائد الجيش الليبي بشهادة مجلس الأمن وقادة الدول العظمى

أشاد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، بالجيش الوطني الليبي وتضحياته وجهوده الأمنية والعسكرية مثمنا دور قائده العام المشير خليفة حفتر، ومعربا عن استنكاره لمحاولات التقليل من شأن الجيش وقادته العسكريين بعد إيقاف رواتب عدد منهم، وذلك حسب وصفه وتعبيره.

وقال «امغيب»، في تصريحات نشرها عبر صفحته بفيسبوك، إن «المؤسسات العسكرية يعرفها العالم من خلال أفعالها وتضحياتها وإنجازاتها، لا من خلال الإعلام الكاذب والدعاية الرخيصة، والقادة العسكريون الكبار في هذا العالم يعرفون بعضهم جيداً».

وأشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يحاول إخبار العالم بأن المشير حفتر ليس قائدا للمؤسسة العسكرية، قائلا: «القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي يحاول الدبيبة اليوم أن يخبر العالم بأنه ليس القائد لهذه المؤسسة العسكرية العريقة في ليبيا ويوقف مرتبات جنوده ».

وأضاف «الغريب والمضحك في الأمر كيف نسي الدبيبة بيانات مجلس الأمن وتصريحات قادة جيوش الدول العظمى التى كلها تؤكد أن المشير حفتر هو القائد العام للجيش الليبي وكذلك زيارات بعضهم له (حفتر)»