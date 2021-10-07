“الصدّيق الكبير”: أداء القطاع المصرفي دون المستوى

أقر محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” بأن أداء القطاع المصرفي الآن دون المستوى.

وأكد الكبير في كلمة له خلال حلقة نقاش حول دور المصارف وقطاع الاستثمار، ضرورة التطوير مستقبلا من خلال الدفع بموارد بشرية قادرة على أن تدفع بالقطاع إلى مستوى أفضل مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية.

وأوضح “الكبير” أن القطاع المصرفي مر بظروف صعبة جدا عبر عقود من الزمن وليس فقط في العشر سنوات الأخيرة واستمر بالعمل في ظروف غير طبيعية، لكن لابد من جلد الذات لأن أداء القطاع المصرفي في الوقت الحاضر دون المستوى في ظل البيروقراطية وتأخر الإجراءات.

وأضاف المحافظ أن هناك شكاوى عديدة ترد للمصرف المركزي حول البطء في تقديم الخدمات على مستوى القطاع المصرفي كله بصفة عامة.

وشدد “الكبير” على ضرورة عمل نقلة نوعية لتطوير القطاع من خلال تنمية موارد بشرية قادرة على أن تدفع بالقطاع إلى مستوى أفضل، مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية لتطوير أداء القطاع المصرفي وتدريب الشباب الليبيين للمرحلة القادمة حتى يتم تأسيسها على أسس صحيحة.