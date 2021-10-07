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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 07 اكتوبر 2021

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 07 اكتوبر 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي اغلب مناطق شمال غرب ليبيا مع تكاثر للسحب يوم الغد وفرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة يوم السبت قد تصحبها خلايا رعدية.
•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 32) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
•الرياح: جنوبية غربية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الخليج .
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 33) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة تتكاثر يوم السبت على الحمادة والجفرة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة.
•الرياح: متغيرة الاتجاه إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 35) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية .
•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 32) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:44).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:05).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏على الثلاثة الأيام القادمة اليوم الخميس 2021-10-07 الأحوال بداية F-270-001 الغد تكاثر للسحب ليبيا عدية. الحرارة علي لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب تصحبها خلايارعدية عدية. وتكون جيدة يوم السبت أمطار نشطة الطقس :الرياح شمالية غربية شمالية شرقية معتدلة درجات. الحرار القصوى تتراوح تنشط احيانا على الخليج الجمعة تتكاثر السبت على الحمادة والجفرة وفرصة لسقوط أمطار .متفرقة معتدلة .السرعة. صافية جنوبية درجات. الحرارة القصوى تتراوح صافية السحب :الرياح: متغيرة الاتجاه شمالية شرقية خفيفة درجات. الحرارة القصوى الساعه 18:44) .(07:05) الغد غروب الطقس السماء صافية :الرياح: شمالية شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة الحرارة القصوى تتراوح بين -30) م/أشرف الشكشوكي‏'‏

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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