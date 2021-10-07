بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 07 اكتوبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 07 اكتوبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي اغلب مناطق شمال غرب ليبيا مع تكاثر للسحب يوم الغد وفرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة يوم السبت قد تصحبها خلايا رعدية.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 32) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: جنوبية غربية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الخليج .

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 33) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة تتكاثر يوم السبت على الحمادة والجفرة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة.

•الرياح: متغيرة الاتجاه إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 35) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية .

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 32) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:44).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:05).