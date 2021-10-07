الارصاد: امطار متفرقة وجيدة مصحوبة بزوابع رعدية على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 07/ 10 / 2021م وخلال الايام القادمة.

إعتدال في درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب من يوم الغد وفرصة لسقوط أمطار متفرقة علي مناطق الشمال الغربي وبعض مناطق الجفرة والحمادة وتكون الفرصة جيدة يوم السبت مصحوبة بزوابع رعدية ورياح نشطة نسبيا على اغلب المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى على اغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (26 – 32) مْ وتصل على بعض مناطق الوسط و الجنوب الى (35) مْ.