رئيس الحكومة وأمير قطر يبحثان التعاون في مجال الاستثمار

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات والبرامج المشتركة، ومن أهمها التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار والاستفادة من التجربة القطرية في بناء مدينة رياضية جديدة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالديوان الأميري بالدوحة بحث آخر التطورات السياسية في ليبيا حيث أكد أمير قطر أن “الدور القطري سيكون إيجابيًا في الملف الليبي وداعم للانتخابات في موعدها متى طلب منّا ذلك“

وأكد الجانبان أن أي تعاون استثماري اقتصادي ليبي قطري سيكون محل تشجيع ومتابعة من البلدين.

وفي ختام اللقاء وجه رئيس الحكومة دعوته لوزير الخارجية القطري للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا المزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ورافق الدبيبه خلال اللقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء الخارجية، المالية، الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة لشؤون الإتصال والشؤون السياسية بالإضافة لرئيس المؤسسة الليبية للإستثمار.