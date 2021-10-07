السايح يبحث مع رئيس جهاز الأمن الداخلي خطة تأمين المراكز الانتخابية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري خطة تأمين العملية الانتخابية بشكل عام، والمراكز الانتخابية بشكل خاص.

واتفقا على وضع الخطة الأمنية المشتركة بين المفوضية والجهاز؛ كل حسب اختصاصاته، والوقوف على تجهيزات ومتطلبات الخطة، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.

اقرأ أيضا: «الرئاسي» يؤكد ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للانتخابات يتوافق عليه الجميع

وفي نهاية اللقاء، توافق الطرفان على عقد اجتماع موسع بين المفوضية ووزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية، بمختلف اختصاصاتها، على أن يكون في أقرب وقت ممكن، وتنسق المفوضية بين أطراف الاجتماع.

وجرى الاجتماع بمقر الجهاز في طرابلس، بحضور عدد من مدراء الإدارات به، وقد سلم الحراري درع الجهاز إلى السايح «وذلك للمجهودات التي يبذلها من أجل تنفيذ العملية الانتخابية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا