المفوضية العليا والأمن الداخلي يتفقان على وضع خطة مشتركة لتأمين الانتخابات

اتفق رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري على وضع خطة مشتركة لتأمين الانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي تم بمقر جهاز الأمن الداخلي بطرابلس التباحث حول خطة تأمين العملية الإنتخابية بشكل عام وتأمين المراكز الانتخابية بشكل خاص، كما تم الإتفاق على وضع خطة أمنية المشتركة بين المفوضية وجهاز الأمن الداخلي كلأً حسب إختصاصاته والوقوف على تجهيزات ومتطلبات الخطة.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع موسع بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية بمختلف إختصاصاتها في أقرب وقت ممكن على أن تقوم المفوضية بالتنسيق بين أطراف الإجتماع.

وحضر الإجتماع عدد من مدراء الإدارات بجهاز الأمن الداخلي إدارة الشؤون الأمنية، إدارة الشؤون الفنية، إدارة المعلومات وإدارة التدريب.