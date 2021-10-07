الكبير يتابع مستجدات تفعيل منصة الدفع الإلكتروني

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، بضرورة المتابعة المستمرة لملف تفعيل منصة الدفع الإلكتروني «PayPal».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الكبير بمكتبه، مع مديري إدارات المصرف والمستشارين، بهدف متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمنصة، وفق بيان مقتضب صادر عن المصرف.

– الكبير يتابع مع مدراء المصارف التجارية توفير السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني

وأشار البيان إلى أن الكبير أطلع الحضور على الجهود المبذولة مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والبنوك المركزية في بعض الدول لضمان تفعيل الخدمة.

وأمس الأربعاء، تابع الكبير أيضًا مع المدراء العامين للمصارف التجارية «الجمهورية، والتجاري الوطني، والوحدة، والصحاري، وشمال أفريقيا» تنفيذ خطة «المركزي» لتوفير السيولة النقدية، التي أطلقها مطلع العام الجاري، وأيضًا خطة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني.

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