الدبيبة يدعو وزير خارجية قطر لحضور مؤتمر دولي في ليبيا

العنوان – الدوحة

بحث، رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس في الدوحة، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار.

وقال مكتب الدبيبة، إن الجانبان أكدا بأن أي تعاون استثماري اقتصادي ليبي قطري سيكون محل تشجيع ومتابعة من البلدين.

وتطرق الجانبان كذلك إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها، في عديد المجالات والبرامج المشتركة.

وقال الأمير تميم، “إن الدور القطري سيكون إيجابيًا في الملف الليبي وداعم للانتخابات في موعدها متى طلب منّا ذلك”.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الحكومة الدعوة لوزير الخارجية القطري، للمشاركة في مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا، المزمع عقده نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ووصل الدبيبة والوفد المرافق له ليل الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة وكان في استقبالهم سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.