“توركيتو”: “إيريني” تواصل العمل لضمان استقرار المتوسط

قال قائد عملية “إيريني”، ستيفانو توركيتو، إن العملية جزء من عملية تنطوي على مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر برلين 1 بشأن ليبيا، بداية العام الماضي، مؤكدًا أن هذا المسار يمثّل نهج الاتحاد الأوروبي لحل النزاع في ليبيا.

وذكر “توركيتو” أن المهمة الرئيسية للعملية تتمثل في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا إلى جانب مهام ثانوية تتمثل في تنفيذ تدابير الهيئة الأممية في منع تهريب النفط من ليبيا، فضلاً عن المساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية.

وأضاف: العملية تواصل العمل من أجل ضمان الاستقرار في وسط البحر الأبيض المتوسط والبقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية.

وجاءت تصريحات “توركيتو”، خلال انطلاق اليوم الأول من النسخة العاشرة من مؤتمر الوعي المشترك وفضّ النزاعات في المتوسط “شيد ميد”.

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