المرصد السوري: رصدنا خروج دفعات جديدة من المرتزقة إلى تركيا تمهيدًا لنقلهم لليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن رصده خروج دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى تركيا تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا.

وقال المرصد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، إن المجموعات المسلحة غادرت منطقتي “غصن الزيتون ودرع الفرات” في طريقهم إلى تركيا.

وأكد المرصد السوري، أن قوام العناصر المرتزقة نحو 130 فردًا اتجهوا إلى تركيا يوم أمس، تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا، كما طلبت المخابرات التركية.

ولفت المرصد، في تغريدة سابقة، إلى أن الاستخبارات التركية طالبت قادة الفصائل الموالية لها، أن يبقوا العناصر على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة لنقل دفعات جديدة منهم إلى ليبيا في حال الطلب، بالتزامن مع ذلك يتم التجهيز لإعادة 140 مرتزقا من ليبيا إلى تركيا لنقلهم إلى سوريا خلال الساعات المقبلة.

ويأتي ذلك عقب يومين من إعادة حوالي 300 مرتزق سوري من ليبيا إلى سوريا مرة أخرى، وسط أنباء عن بدء الفصائل الموالية لأنقرة بتسجيل أسماء عناصر جديدة لنقلهم إلى ليبيا براتب شهري قدره 500 دولار أمريكي، إلا أن العملية تقتصر حاليًا على تسجيل الأسماء فقط.