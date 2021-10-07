الشاطر يعلق على تغريدة للمنقوش حول زيارتها للإمارات 

العنوان – طرابلس

علق، عضو مجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، على تغريدة، لوزير الخارجية نجلاء المنقوش، حول زيارتها الأخير لدولة الإمارات.

وكتب الشاطر على تويتر: “إلى كل مسؤول ليبي يغرد أو يصرح بعمق العلاقات الأخوية عند زيارته لدول شنت حروبا شرسة على مددنا وقتلت وهجرت ودمرت أملاك ليبيين الأجدر بهم أن يعبروا عن عمق الجراحات والآلام”.

وأضاف: “ذاكرة الشعوب ستظل تذكر الاعتداءات ولن تمحيها تصريحات المنقوش في الإمارات”.

وغرّدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حول اللقاء الذي جمعها مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.

وقالت المنقوش: “لقاء مميز مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين”.

وتابعت وزيرة الخارجية: “شدّد سموه على دعم دولة الإمارات الدائم لكافة الجهود الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام، كما أكد دعم دولة الإمارات لمبادرة الحكومة الليبية بشأن استقرار ليبيا”.