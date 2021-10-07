عضو إدرة التوعية بمفوضية الانتخابات: نتجهز لتوزيع بطاقة الناخب في الـ 16 من أكتوبر الحالي

ليبيا – أكد عضو إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية العليا للانتخابات محمد المريمي أن قانون انتخاب البرلمان لم يصل إلى المفوضية بعد.

المريمي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الخميس قال: بخصوص ملاحظاتنا على قانون انتخاب الرئيس، فإننا لا ندري أردّ مجلس النواب عليها أم لا.

وأشار إلى أن إجراءات المفوضية بشأن الدورة الانتخابية مستمرة وبالتواريخ المعدة نفسها.

وأضاف: “نتجهز لتوزيع بطاقة الناخب يوم 16 أكتوبر الحالي، وبصدد التدريب والتجهيز خطوة خطوة وجاهزون للبدء في عملنا، وحال وصول القانون فسيُهيّأ على شكل إجراءات تنفيذية”.

المريمي لفت إلى أن عدد المسجلين في سجل الناخبين تجاوز 2,800,000 ناخب وناخبة.

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