رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

طرابلس 07 أكتوبر 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، وذلك لمناقشة الملفات التي تتعلق بالإستعداد للعملية الانتخابية وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا.

وشدد على أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي، سيستمر في الدفع باتجاه تنفيذ مهامه المناطة به، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة، وإقامة الإستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

وعبر الرئيس عن شكره وتقديره للمؤسسة القضائية التي ظلت موحدة ولم تنقسم رغم الظروف العصيبة التي مرَّت بها البلاد.

من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، دعمه للمجلس الرئاسي، وجهوده من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها.

كما عبر المستشار محمد الحافي، عن تقديره للعمل الكبير الذي قام به المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، وجمع الفرقاء الليبيين وإنهاء الإنقسام، والمحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي، والمساهمة في إطلاق سراح عدد من السجناء الذين استوفوا مدة محكوميتهم.

هذا ويأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق والإعداد للمرحلة المقبلة، وسبل تذليل الصعاب امام الهيئات القضائية والمحاكم. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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