توجه حكومي لمعالجة التحديات ببلديات منطقة الجفارة

أجرى نائب رئيس الحكومة، رمضان أبوجناح، ووزيرة العدل، حليمة عبدالرحمن، زيارة ميدانية لبلديات منطقة الجفارة، للوقوف على احتياجات البلديات، والاطلاع على أوضاعها ومشاكلها، حيث أشار الوفد إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لجميع البلديات في عموم البلاد.

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