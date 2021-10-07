حكومة الدبيبة تستعين بتركيا لإنشاء مصنع للأسمنت

بحث وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، بالعاصمة الليبية طرابلس، مع وفد من شركة الانفتاح التركيه العاملة في مجال التعدين وصناعة الأسمنت، خطوات إنشاء مصنع للأسمنت.

وناقش الاجتماع، الذي تم بحضور مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين، الآليات التنفيذيه لإنشاء مصنع للأسمنت يعمل بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا كحد أدنى، وذلك بالشراكة مع شركة النسر لصناعة الأسمنت إحدى الشركات التابعة لشركة ليدكو.

وأكد الوزير، دعم دعمه التام لهذا المشروع والمشاريع الصناعية الاستراتيجية المماثلة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح سوق عمل للباحثين من الشباب.

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