المنفي يناقش مع “الحافي” الإجراءات القضائية المتعلقة بالانتخابات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، وذلك لمناقشة الملفات التي تتعلق بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، والتشاور والتنسيق والإعداد للمرحلة المقبلة، وسبل تذليل الصعاب أمام الهيئات القضائية والمحاكم.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي طالعته “الساعة 24″، فإن المنفي أكد خلال اللقاء على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشدداً على أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي، سيستمر في الدفع باتجاه تنفيذ مهامه المناطة به، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة، وإقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، معبرا عن شكره وتقديره للمؤسسة القضائية التي ظلت موحدة ولم تنقسم رغم الظروف العصيبة التي مرَّت بها البلاد.

من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، دعمه للمجلس الرئاسي، وجهوده من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها.

وعبر الحافي عن تقديره للعمل الكبير الذي قام به المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، وجمع الفرقاء الليبيين وإنهاء الانقسام، والمحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي، والمساهمة في إطلاق سراح عدد من السجناء الذين استوفوا مدة محكوميتهم.