دراغي: التحديات في ليبيا تتطلب تعاون كل دول الاتحاد الأوروبي

شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، على أنّ التحديات في ليبيا تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال دراغي، خلال مؤتمر مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في روما الخميس: «في ليبيا، التحدي في الوقت الحالي هو ضمان إجراء الانتخابات، والمضي قدمًا في تنفيذ وقف إطلاق النار، وسحب جميع القوات الأجنبية. ولن يتحقق هذا الهدف بالعمل بمفردنا، بل معًا جميعًا»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

– دراغي يحض المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا لتجاوز «الجمود الراهن»

– الدبيبة يتلقى دعوة من دراغي لزيارة إيطاليا

وفي 24 سبتمبر الماضي، شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، على أهمية ألا يصرف الاهتمام بالوضع في أفغانستان وجميع أنحاء آسيا الوسطى الانتباه عن «عدم الاستقرار الذي لا يزال يميز منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة»، وحض المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا بهدف تجاوز «الجمود الراهن».

وأضاف: «الهدف هو استكمال المسار الذي خطه الليبيون أنفسهم لتجديد الإطار المؤسسي الوطني، بطريقة موحدة، دون تدخل خارجي وتحت رعاية الأمم المتحدة»، وتابع: «يتعين على المجتمع الدولي العمل مع المؤسسات والشعب الليبي لتجاوز الجمود الراهن».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا