صرف مبلغ 100 مليون دينار مكافآت للعاملين بمراكز العزل

العنوان – طرابلس

أعلن وزير الصحة في الحكومة المؤقتة علي الزناتي اليوم الخميس، رفع الرقابة المصاحبة على المبلغ المخصص لمكافآت العاملين بمراكز العزل.

وذكرت إدارة الإعلام في الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه بالتعاون بين الزناتي وديوان المحاسبة، تقرر صرف مبلغ مائة مليون دينار ليبي كمكافآت للعناصر الوطنية.

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق السابقة قررت في أبريل 2020 صرف مكافآت شهرية للعناصر الطبية تتراوح من ستة إلى عشرة آلاف دينار شهريا.

وخصص قرار الوزارة 10 آلاف دينار شهريا للعنصر الطبي، و8 آلاف دينار شهريا للعنصر الطبي المساعد، و6 آلاف للعنصر التسييري والخدمي.

وأوضحت الوزارة أن القيم المذكورة تحتسب ابتداء من تاريخ دخول أول حالة مصابة لمركز العزل أو الكشف.