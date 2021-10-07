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وزارة الصحة تعلن الإفراج عن مستحقات موظفي مراكز العزل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة رفع الرقابة المالية عن مستحقات ومكافآت موظفي مراكز العزل والفلترة في البلاد، والتي تأخر سدادها لأكثر من عام.

وأوضحت الوزارة أن عملية الإفراج، التي تمت اليوم الخميس، عن المبلغ المخصص لمكافآت العناصر الطبية الوطنية والمقدّرة بمائة مليون دينار؛ تمت بالتعاون مع ديوان المحاسبة.

جديرٌ بالذكر أن الوزارة شكّلت، في وقت سابق، لجنةً؛ لبحث الموضوع، وتعهدت بسرعة إتمام الإجراءات المتعلّقة بسداد المستحقات المالية للعناصر الطبيّة، بعد إجراء تدقيق على المستحقين الفعليين للمكافآت التي رصدها المجلس الرئاسي سابقًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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