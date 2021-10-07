رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب

طرابلس 07 أكتوبر 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي اليوم الخميس، مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، السيد يوسف العقوري، وذلك لمناقشة أوضاع العمل الدبلوماسي الليبي في الخارج، وإجراءات تنظيمه، وكذلك ملف تعيين عدد من السفراء الجدد.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء على أهمية اعتماد المعايير المهنية في كل الإجراءات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي، مشيدًا بكل الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً لملف العمل الدبلوماسي، والعمل متواصل لحل كل الاختناقات، التي تواجهه.

من جهته، قدم رئيس لجنة الخارجية لمحة عن عمل اللجنة والإجراءات التي قامت بها، لإعادة تنظيم العمل في الخارجية والتعاون الدولي بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يكفل تعزيز عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج، وإعداد كوادر مهنية متخصصة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دور المجلس الرئاسي في الاهتمام بملف السياسة الخارجية بما يعزز مكانة ليبيا في محيطيها الإقليمي والدولي. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال