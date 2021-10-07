الملتقى الاقتصادي العربي الألماني خطوة لفتح آفاق الاستثمار

شارك وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووزير النفط والغاز، محمد عون، في النسخة الرابعة والعشرين من الملتقى الاقتصادي العربي الألماني، المنعقد في برلين خلال الفترة من الرابع إلى السادس من أكتوبر الجاري، والذي يعد من أكبر التجمعات واللقاءات لرجال الأعمال والاقتصاديين العرب والألمان.

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