العبدلي: وحدنا شبكة الكهرباء ما سيسهم في استقرارها

أعلن رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي عن توحيد الشبكة العامة، وربط الجناح الشرقي بالغربي للشبكة.

وقال العبدلي في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، أن توحيد الشبكة سيسهم في استقرار الشبكة الكهربائية والاستفادة من الطاقة المنتجة من محطات التوليد في كامل ربوع ليبيا.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر حسابها بموقع فيسبوك نقل التوربينة الثانية بمشروع مصراتة الاستعجالي وملحقاتها من ميناء مصراتة البحري إلى موقع المشروع لتركيبها.

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