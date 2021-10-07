في العدد 307: إنزال رئاسي لإنقاذ الانتخابات.. هدوء الجائحة

صدر اليوم الخميس العدد 307 من جريدة الوسط، وفي صدر الصفحة الأولى موضوع يرصد تطورات المشهد السياسي ومستقبل الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر، وجاء بعنوان رئيسي «إنزال رئاسي لإنقاذ المسار الانتخابي».

نفق المواعيد

ويتصدر الصفحة الثالثة موضوع شامل بعنوان «جدل انتخابات 24 ديسمبر يدخل نفق المواعيد»، ويتحدث عن مخاوف محلية ودولية من «سيناريو الحكومة الموازية بعد الانتخابات المقررة نهاية العام».

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جرائم حرب في ليبيا

وفي صدر الصفحة الرابعة نقرأ تفاصيل حول تقرير بعثة تقصي الحقائق بعنوان رئيسي «قائمة سرية بالمتهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا». وفي الصفحة نفسها تصريحات لمحمد أوجار مسؤول البعثة وحاءت بعنوان «مجازر جماعية وأطفال سوريين في الصراع الليبي».

«هدوء الجائحة»

وتحت عنوان: «هدوء الجائحة» نقرأ تقريرًا مجمعًا يرصد تراجع معدل وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد داخل ليبيا، وذلك في صدر الصفحة الخامسة، وفيه أيضًا إعلان وزارة الصحة، أن حكومة إيطاليا منحت ليبيا أكثر من نصف مليون جرعة لقاح «أسترازينيكا».

وثائق باندورا

أما الصفحة السادسة فنقرأ فيها موضوعًا بعنوان «ملوك ورؤساء يرفضون اتهامات وثائق باندورا»، ويرصد اتهامات فساد تواجه عددًا من كبار المسؤولين في العالم بالفساد، من خلال تحقيق استقصائي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهو يعتمد على نحو 11.9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية.

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أيضًا في الصفحة السابعة نقرأ تقارير عدة منها توتر العلاقات الجزائرية – الفرنسية، وتطورات المشهد السوداني، والتوقعات التي تستبق إجراء الانتخابات العراقية.

ومن الشؤون العربية والدولية إلى الاقتصاد الليبي، ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا بعنوان «ليبيا تفوت فرصة تحقيق عوائد من أزمة الطاقة في أوروبا».

خسائر «شلل فيسبوك»

ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير حول خسائر الاقتصاد العالمي من تعطل تطبيقات موقع التواصل «فيبسبوك» التي حدثت الإثنين الماضي، وجاء بعنوان«100 مليون دولار خسائر شلل فيسبوك».

وبعد أن نقرأ مقالات رأي عدة في الصفحتين العاشرة والحادية عشرة، نطالع صفحة الثقافة ويتصدرها موضوع عن الباحث الليبي الدكتور علي عبداللطيف أحميدة، الذي يحاضر عن كتابه «الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا» بجامعة نيو إنجلاند.

أما صفحة الفن فيتصدرها حوار مع مدير مهرجان الجونة السينمائي الدولي انتشال التميمي، الذي يرى أن الجونة السينمائي أثبت وجوده بين المهرجانات الدولية.

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استعدادات منتخبي ليبيا ومصر

ومن الفن إلى الرياضة وتتصدر الصفحتين الربعة عشرة والخامسة عشرة، مقارنة بين استعدادات منتخبي ليبيا ومصر للمواجهة المرتقبة على استاد برج العرب بالإسكندرية غدًا الجمعة، في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022 المقام في قطر، وجاءت المقارنة بعنواني «كيروش.. في مهمة إنقاذ سمعة الفراعنة»، في مقابل«كليمنتي.. في رحلة الحفاظ على الصدارة».

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