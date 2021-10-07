بمشاركة ليبيا ..مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك بالمنطقة العربية

شاركت وزارة الاقتصاد بوفد يمثلها فيه مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، مرعي محمد، في اجتماع فريق إعداد الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك بمنطقة التجارة الحرة العربية، والذي أنهى أعماله بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

الاجتماع؛ خُصّص لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك بالمنطقة العربية، وتم الاتفاق على تكليف الأمانة العامة بتسمية مواد دليل حماية المستهلك، والعمل على حث الدول العربية على إنجاز قانون حماية المستهلك وتفعيله؛ لتحسين ورفع مستوى الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني.

يُشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق السابقة؛ أعلنت، في وقت سابق، مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية