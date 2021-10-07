اللافي يؤكد على أهمية دور  النساء في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

طرابلس 07 أكتوبر 2021 (وال)- اختتمت بالعاصمة طرابلس الخميس، فعّاليات ملتقى إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ” 1325 ” للمرأة في السلم والأمن، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

هذا وقد حضر ختام الملتقى أيضًا وزيرتي الشؤون الاجتماعية، والدولة لشؤون المرأة، ومنسقة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لشؤون المرأة، ولفيف من سيدات ليبيا المشاركات في الملتقى من مختلف المناطق.

ونوه النائب خلال الملتقى؛ لجهود النساء المشاركات اللاتي تكبدن مشاقة السفر لحضور الملتقى، مُشيدًا بدورهن في تحمل المسؤولية رغم الظروف التي عاشتها البلاد طيلة السنوات الماضية، لدفعهن ضريبة فقدان فلذات الأكباد، والأزواج، والتهجير، وغيرها خلال فترة الحرب، ودورهن في القيادة، وتحمل المسؤولية أثناء السلم، في إشارة لوزيرة الخارجية التي تسير بخطى ثابتة بتمثيلها ليبيا في المحافل الدولية.

وأكد اللافي على ضرورة أن يكون للنساء؛ دور في مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا، الذي أطلقه المجلس الرئاسي لتمهيد الطريق لاستقرار ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم، مسترشدًا بتجارب الدول التي سبقت ليبيا في المصالحة الوطنية، وتمكنت من تضميد جراحها، وشدد على ضرورة نجاح المشروع حتى يصبح مثالا يحتدا به في كل المحافل.

وطالب اللافي النساء بوضع مقترحاتهن وآرائهن وأفكارهن التي تُساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، لثقته في قدرة المرأة الليبية على انجاز المهام الموكلة لها، والتي سيكون لها مقاعد في المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية طريق استقرار ليبيا.

في ختام أعمال الملتقى؛ فتح المجال للنقاش الجاد والفاعل من قبل سيدات ليبيا، اللاتي أشدنا بمشروع المصالحة الوطنية، وأكدن على رغبتهن في العمل على نجاحه، وأن يكن أحد لبناته. (وال)

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