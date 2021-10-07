نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تعلن موعد الدخول في اعتصام مفتوح

العنوان – طرابلس

أعلن مجلس الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية اليوم الخميس الدخول في اعتصام مفتوح.

وأوضح مجلس الأمانة في قراره أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأكاديميات الليبية والمعاهد العليا والكليات التقنية سيدخلون في اعتصام مفتوح، ابتداءً من يوم 10/10/2021 إلى حين إشعار آخر.

وذكرت النقابة أن تم الإعلان عن الاعتصام ومن يملك قرار فكه هم أعضاء هيئة التدريس من خلال نقاباتهم المعبرة عن إرادتهم.

وأشارت إلى أنها في حالة انعقاد دائم والقرار سيتخذ من القاعدة التي هي الأساس ولا أحد يستطيع أن يفرض عليهم ما لا يريدون.

وتابعت النقابة :”بعد 10. 10. 2021 لا تفاوض ولا كلام إلا بعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ونزول القيمة مع مرتب شهر 10 أما الوعود والمراوغة والمماطلة فهي حيلة الضعفاء”.

وأشارت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعى إلى أنه ستكون من بين مطالبهم إسقاط بعض المسؤولين الذين عرقلوا حصول أعضاء هيئة التدريس على حقوقهم ولن نرجع إلا بإبعادهم.