اجتماع للجنة التحضيرية لمنتدى تطوير المشروعات

عقدت اللجنة التحضيرية للوفد الليبي المشارك بالمنتدى الليبي التركي لتطوير المشروعات اجتماعها، برئاسة حسين العمامي، رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء.

وبحث الاجتماع الترتيبات اللازمة لتنظيم الشركات والمصانع المستهدفة بالمشاركة في المنتدى المزمع عقده خلال الفترة من 16 – 18 نوفمبر القادم 2021 م بمدينة إسطنبول التركية، بدعم ومشاركة عددٍ من الوزارات والهيئات بالحكومة.

وأكد “العمامي” على عقد اجتماع أسبوعي؛ لإعداد الترتيبات اللازمة بما يضمن تحقيق مشاركة فعالة بالمنتدى تساهم في تطوير قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة بدولة ليبيا، وتفعيل دوره بدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المكانية.

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