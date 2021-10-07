النائب الأول لرئيس الحكومة في الزاوية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية

الزاوية 07 أكتوبر 2021 (وال)- وصل النائب الأول لرئيس الحكومة السيد حسين القطراني، إلى بلدية الزاوية غربي طرابلس ضمن جولته لكافة المدن من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

هذا وتخللت الزيارة، عقد اجتماع ضم كل من: وزير الثروة البحرية عادل محمد سلطان، ووكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل عبد الناصر العقيلي، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي، إلى جانب عدد من أعيان ومشايخ من المنطقة الشرقية، ومن مدينة الزاوية، وعميد البلدية جمال بحر.

وتناول الاجتماع ملف المصالحة الوطنية، وجبر الضرر وفقًا لرؤية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد، وقيادتها إلى الاستحقاقات الانتخابية المُزمع عقدها نهاية العام الجاري.

وأوضح السيد نائب رئيس الحكومة أن القيادات المحلية سواء البلديات أو التركيبات الاجتماعية والثقافية، لها دورًا مهمًا جدًا لتحقيق المصالحة الشاملة، وأن الحكومة تعوّل عليهم للمساهمة بكافة المشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على وحدته.

وأكد السيد نائب رئيس الحكومة أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن تركيزها في الوقت الحالي هو فتح أواصر بين كافة أطياف المجتمع، للوصول إلى مصالحة حقيقية تكفل للجميع حقوقهم دون تفرقة أو تمييز. (وال) م ب/ ر ت

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