السائح: سنعمل بقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب

طمأن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، جميع الليبيين بالمضي قدما نحو الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر .

السائح، وفي تصريح لصحيفة الساعة 24، نفى إدلائه بأي تصريحات حول خطورة عدم تنفيذ مجلس النواب للتعديلات التي طرحتها المفوضية العليا بشأن قانون انتخاب الرئيس، وقال إنه آخر من يعلم بهذه التصريحات.

وأكد السائح أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول القيام بعمل إعلامي ضخم جدا للتشويش على عمل المفوضية من أجل تخريب جهود الوصول إلى 24 ديسمبر بأي حال من الأحوال.

وكشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عن اتصالات جرت بينه ورئاسة مجلس النواب اليوم الخميس، وأوضح خلالها موقف المفوضية من الملاحظات التي أبدتها بشأن القوانين الصادرة عن البرلمان بشأن الانتخابات، مضيفا: “تم التوافق على أن هناك جلسة الأسبوع القادم للنظر مرة أخرى في التعديلات التي طالبت بها المفوضية”.

واستبعد السائح عدم اعتماد البرلمان للتعديلات على قوانين الانتخابات، قائلا: “أعتقد أنها ستعدل، واتفقنا بشكل أساسي اليوم بأن جلسة الاثنين المقبل للنظر في التعديلات، وأحلت لهم التعديلات على قانون انتخاب البرلمان بالإضافة إلى بعض التعديلات التي طلبوها بخصوص ملاحظاتنا حول قانون انتخاب الرئيس”.

وأشار إلى أن المفوضية لم تستلم حتى الآن قانون الانتخابات التشريعية، مستدركا: “حاولنا الاستعجال كسبا للوقت وأحلنا لهم الملاحظات على القانون المنشور إعلاميا قبل استلامه”.

ونفى السائح اعتماده القوانين الانتخابية التي ينوي مجلس الدولة إصدارها منفردا، مشددا بقوله: “لن نعتمد إلا القوانين الصادرة عن مجلس النواب”.

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