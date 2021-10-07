«المنفي»: سنتمسك بالانتخابات حتى وإن كانت هناك 0.1% من إمكانية تنظيمها

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، رئيس مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمركز الحوار الإنساني، “رومان قرآن جان”، وعدد من مستشاري المركز الذين، استعرضوا أهم برامج المركز في ليبيا، في إطار العمل المشترك في الحفاظ على نجاح العملية السياسية والانتخابية في ليبيا، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأشاد المنفي، بجهود المركز في الوساطة وفض النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكداً ضرورة احترام حرية وقيمة الإنسان، ورفض كل أشكال العنف، على أساس انساني يعالج كل قضايانا الجوهرية.

وقال المنفي:” أننا سنظل متمسكين بالانتخابات حتى وإن كانت هناك 0.1% من إمكانية تنظيمها”، على حد قوله.

كما عبر رئيس المجلس الرئاسي، عن عميق امتنانه لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده الدؤوبة للمساهمة في إنهاء الصراعات المسلحة والمساعدة في تيسير الحوار.