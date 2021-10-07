الكهرباء تعلن ربط جناحيْ الشبكة الشرقي والغربي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاحها في ربط جناحيْ الشبكة الكهربائية الشرقي والغربي بعد انقطاع دام لسنوات.

وأوضحت الشركة أن عملية الربط التي تمت اليوم الخميس ستُساهم في استقرار الشبكة الكهربائية وكذلك الاستفادة من الطاقة المنتجة في كامل محطات التوليد، وفق بيان الشركة.

جديرٌ بالذكر أن عملية الربط الشبكي ستُعزّز قدرة الشركة على ضبط ساعات طرح الأحمال مع اختلاف أوقات الذروة بين شرق البلاد وغربها، مع تزايد أزمة التوليد، في ظلّ سعيْ حكوميّ لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة التي عانت من عجز قارب ثلاثة آلاف ميجا، ذروة الصيف الماضي.

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