النهر الصناعي يعلن اعتداء جديد على المسار الأوسط

أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، تسجيل اعتداء جديد على المسار الأوسط شمال مدينة بني وليد.

ووفقاً للبيان الصادر عن إدارة الجهاز، فإن مجهولين اعتدوا على إحدى غرف الصمامات بالمسار لغرض وضع وصلة غير شرعية، مشيرة إلى أن فرق الصيانة ستضطر إلى تخفيض ضغط المياه بالمسار لإجراء أعمال الإصلاح.

يذكر أن العديد من الاعتداءات وقعت على المسار خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي، متسببة في تسريب كميات كبيرة من المياه، إلا أن فرق الصيانة بإدارة المنطقة الشمالية بالمنظومة تمكنت من إجراء أعمال الصيانة دون تخفيض الضغط أو إيقاف الضخ حينها.

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