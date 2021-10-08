«القابضة للاتصالات»: أصولنا تضاعفت إلى 17 مليار دينار

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات- والتي تضم في ملكيتها 8 شركات- أن صافي قيمة أصول المجموعة بلغ هذا العام حوالي 17 مليار دينار بنسبة زيادة قدرها 334% مقارنة ببداية تأسيسها عام 2007 والتي كانت فيها قيمة أصول المجموعة 3.9 مليار دينار.

وأوضحت الشركة أن الثماني شركات، هم ليبيانا والمدار الجديد وليبيا للاتصالات والتقنية “LTT” والجيل الجديد وهاتف ليبيا والاتصالات الدولية والبنية وبريد ليبيا.

وسلمت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم الخميس، قوائم مالية مجمعة حول قطاع الاتصالات إلى ديوان المحاسبة، موضحةً من خلالها الموقف المالي الموحد للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وذكرت، أن قيمة صافي حقوق الملكية تعاظمت في ديسمبر 2020 حيث بلغت 10 مليار دينار بعد أن كانت لا تتعدى في سنة 2007 قيمة 1.9 مليار دينار أي بنسبة نمو قدرها 420%، كما أشارت أن هناك نموًا في إيرادات التشغيل بنسبة 226%.

وأشارت إلى أن نسبة صافي دخل الإيرادات بلغت في سنة 2020 حوالي 73%، كما بلغ معدل العائد علي الأصول نسبة 16.34%، في حين بلغ معدل العائد علي حقوق الملكية حوالي 27% في سنة 2020 في الوقت الذي كان العائد علي حقوق الملكية للسنوات من 2014 إلى 2017 لا يتعدى 7%، وبلغ معدل ربحية السهم في نهاية سنة 2020 بحسب الشركة 43 دينارًا للسهم الواحد تقريبا وهي أعلى معدل عائد تحقق منذ تأسيس الشركة في سنة 2006.

وبين رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، أن الهدف من تسليم القوائم المالية للشركة إلى ديوان المحاسبة وكذلك منح الديوان إمكانية الدخول إلى منظومة تخطيط موارد المؤسسة ليقوم بفحص ومراجعة المعاملات المالية لقطاع الاتصالات بشكل تلقائي، هو الوضوح في التعاملات المالية من خلال تطبيق معايير الشفافية الأمر الذي يتيح لديوان المحاسبة قدر كبير من الرقابة والمتابعة التلقائية والمستمرة للمعاملات المالية لقطاع الاتصالات تعزيزا لخطة الشركة الاستراتيجية التي تسعى إلى تحول رقمي شامل في البلاد.