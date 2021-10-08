“5+5” تُعلن إعدادها خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” إعدادها وإقرارها خلال اجتماعاتها بجنيف، خطة عمل لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية بصورة تدريجية ومتزامنة ومتوازنة، مؤكدة على ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية والدولية لاتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الجمعة، بأنها ستتواصل مع الأطراف المعنية محليا ودوليا لدعم تنفيذ خطة إخراج المرتزقة واحترام السيادة الليبية، لاسيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة.

وأشارت اللجنة إلى أن اجتماعات جنيف في جولتها الثالثة عشر جاءت استكمالا لأعمالها بخصوص تنفيذ بنود واحكام اتفاق وقف اطلاق النار لا سيما البلد المتعلق بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا.

وأوضحت اللجنة أن الاجتماعات عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش.