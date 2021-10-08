حقيقة تعديل “عقيلة صالح” لموعد الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح لم يدلي بأي تصريحات حول تعديل موعد الانتخابات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان له، أن مواعيد الانتخابات محددة وفقاً للقوانين التي أقرها مجلس النواب.

واتهم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الجمعة، مجلس النواب برفض الشراكة مع المجلس الأعلى والالتزام بالاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية.

الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة “محمد عبد الناصر” قال إن “الجهة التشريعية التي يحق لها إصدار القوانين والتشريعات هي بكل تأكيد مجلس النواب، وهذا لا نعترض عليه كمجلس الأعلى للدولة ولكن الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية أعطى لمجلس الدولة صلاحيات مشتركة مع مجلس النواب في بعض الاختصاصات والأمور الأخرى”.

وأكد الناصر أن “بعض التشريعيات لابد أن يكون مجلس الأعلى للدولة موجود فيها وبالتوافق حسب ما تنص مواد الاتفاق السياسي”، لافتة إلى أن ” مجلس النواب يرفض بأن يكون مجلس الأعلى للدولة شريك لمجلس النواب وأن يلتزم ببنود الاتفاق السياسي، المبرم في الصخيرات بين الأطراف الليبية”.

ومن جهته، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء.

وبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2,8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.

وقال السايح خلال مقابلة في مقر المفوضية في طرابلس إن “المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 %” لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير .