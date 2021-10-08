توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية

طرابلس 07 أكتوبر 2021 (وال)- وقّع بالعاصمة طرابلس، مذكرة تفاهم بين وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية، يهدف لتحقيق تعاون متميز ومتكامل لتطوير عمل الوزارتين، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

هذا وقد وقّع مذكرة تفاهم وزير الحكم المحلي السيد بدر الدين التومي، ووزير الشؤون الاجتماعية السيدة وفاء الكيلاني، حيث تنص الاتفاقية على التعاون بين الوزارتين في تنفيذ التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة البلديات، إضافة إلى احتواء هذه الاتفاقية على التعاون في تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفق برامج الوزارتين المعدة بالخصوص. (وال) ع م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال