وكيل وزارة الداخلية في تصريح لـ ( وال): التحقيقات الجارية بشأن فرار المهاجرين وأعدادهم لا تتجاوز 2000  شخص

طرابلس 08 أكتوبر 2021 (وال)- أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، فرار عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الأفريقية من مقر الإيواء الخاص بهم بمنطقة غوط الشعّال بالعاصمة طرابلس .

وقال اللواء بشير الأمين – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن عددًا من الدوريات والمفارز التابعة للشرطة، باشرت عملياتها الأمنية للبحث وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين فروا اليوم من مركز الاحتجاز، موضحًا أن عدد الفارين لا يتجاوز 2000 شخص، وليس كما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأكد اللواء بشير الأمين مباشرة الوزارة في إجراءات التحقيقات الأولية حول ملابسات فرار المهاجرين من مقر الإيواء، وذلك لتحديد المسئوليات والأسباب التي أدت الى إقدامهم على الفرار، وأن هناك تواصل مع مكتب النائب العام بالخصوص .

ولاحظ مراسلو وكالة الأنباء الليبية؛ الانتشار الأمني المكثف للدوريات التابعة لأجهزة الشرطة في الشوارع الرئيسية والفرعية في منطقة غوط الشعّال والمناطق المحيطة بها، لضبط المهاجرين الفارين وإعادتهم إلى مقر الإيواء المخصص لهم .

ونفى شهود عيان من أهالي وسكان المنطقة لـ ( وال )، سماع أو وقوع أية حوادث لإطلاق النار خلال ملاحقة المهاجرين الفارين لإعادتهم إلى مقر الإيواء، خاصة وأن عملية الفرار كانت سلمية، وأن المهاجرين كانوا يريدون من عملية الفرار هذه إيصال مطالبتهم للمفوضية الدولية شؤون اللاجئين لترحيلهم من ليبيا .(وال)

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