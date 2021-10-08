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قتلى وجرحى..الهجوم على مقر قوة دعم مديريات الأمن في طرابلس

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

8 أكتوبر، 2021 11:27 م

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اخبار ليبيا 24

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