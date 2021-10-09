رحيل المطرب “محمد مختار” عن 83 عاماً في مسقط رأسه ببنغازي

توفي المطرب محمد علي الزريدي المعروف بـ”محمد مختار” اليوم الجمعة، في مدينة بنغازي مسقط رأسه، عن عمر ناهز 83 عاماً، وانتهى بعد صراع مع المرض.

وفقدت ليبيا، برحيل “مختار”، نجماً لطالما سطع نوره في سماء الفن، وحنجرةً مميزة ما يزال صوتها يُطرب الكثير من مستمعي الأغاني الكلاسيكية الليبية.

وُلد الراحل عام 1938 وبدأ مشواره الفني رسمياً في 19 من عمره، بالتزامن مع تأسيس وافتتاح مقر الإذاعة الليبية عام 1957، وقدّمه الفنان الإيقاعي “رجب بوزنوكه” للفنان علي الشعالية الذي ضمه بدوره لفرقة الإذاعة الليبية.

واشتهر “مختار” بأغنية “يا عزيز عليا مبروك عيدك”، حيث كانت من أبرز أغانيه انتشاراً وشهرة، نظراً لعرضها في عيدَي الفطر والأضحى، إلى جانب رسوخها في أذهان جيل السبعينيات والثمانينيات وكذا التسعينيات.

وينتمي فقيد الفن الليبي، إلى الجيل الثاني من الفنانين أمثال محمد صدقي وأحمد كامل وشادي الجبل والطاهر عمر، كما أنه اتخذ اللون الشعبي أُسوة بهم، وقدم على هذا النسق الكثير من الأعمال الناجحة وتخطت أغانيه حاجز الـ100، ومنها ما يعتبر الآن من الأغاني الليبية “الزمنية” والتراثية.

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