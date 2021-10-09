الكشف عن سبب غياب القراءة الدقيقة لوضع انتشار فيروس كورونا في ليبيا

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن السبب وراء غياب القراءة الدقيقة لوضع انتشار فيروس كورونا المستجد في ليبيا، موضحاً أنه يتمثل في قلة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميا.

وسجل المركز ارتفاعاً في عدد الاختبارات اليومية خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، إذ بلغ متوسطها 4 آلاف و882 اختبارا يوميا، مقارنة بـ 4 آلاف و641 اختبارا يومياً في الأسبوع السابق؛ لكنها تبقى قليلة مقارنة بعدد السكان.

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وقال المركز، في تقريره الأسبوعي المنشور مساء السبت، أن المنطقة الشرقية شهدت خلال الأسبوع استقراراً في زيادة عدد الحالات الموجبة باستثناء مدينة طبرق التي سجلت زيادة بلغت 5 %.

انخفاض الحالات في الجنوب والغرب

وسجلت معظم مناطق الجنوب والغرب انخفاضا في عدد الحالات الموجبة، فيما سجلت طرابلس والكفرة 100 حالة إصابة لكل 100 ألف مواطن، وفق التقرير، مؤكدا أن ليبيا لا تزال في مرحلة الانتشار المجتمعي، مع عدد حالات وصل إلى 345 ألف و451 إصابة منذ وصول الوباء إلى البلاد، وبلغ الوفيات 4 آلاف و757 حالة.

كما أشار إلى ارتفاع متوسط عدد الوفيات الذي بلغ 17 حالة وفاة يوميا، مقارنة بـ 16 حالة وفاة في الأسبوع السابق. وكذلك هنااك انخفاض في متوسط عدد الحالبات الموجبة المسجلة الذي بلغ 727 حالة يومياً مقارنة بـ 850 حالة في الأسبوع السابق.

ونبه التقرير باستمرار تحسن الوضع الوبائي، إذ بلغت نسبة الحالات الموجبة لهذا لأسبوع 15% مقارنة بالأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 18%؛ فيما ارتفع متوسط حالات الوفاة؛ لكن من المزايا: عدم تسجيل أي منطقة لـ 300 حالة إصابة لكل 100 ألف مواطن.

وأخيرا، أوصى المركز بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من غسل اليدين وارتداء الكمامة والتباعد الاحتماعي وتكثيف حملات التطعيم.

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