تفاصيل بنود الاتفاق بين ميليشيا “مكافحة الإرهاب” و”مكافحة الفساد”

أخبار ليبيا 24

وقعت ما تعرف بـ”قوة مكافحة الإرهاب”، اتفاقا، اليوم الأحد، مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للتعاون والعمل مشترك في مجال مكافحة جرائم الفساد وتمويل الإرهاب، بحسب بيان صادر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ووفقا للاتفاقية، فإن الطرفين سيكونان على درجة عالية من العمل والتنسيق المشترك في تبادل المعلومات والإحصائيات والنشرات الأمنية وكل المعلومات المتعلقة بملف مكافحة جرائم الفساد وتمويل الإرهاب .

وتنص الاتفاقية، على توحيد الجهود المبذولة بين قوة مكافحة الإرهاب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار التحري والتقصي على جرائم الفساد والإرهاب وتمويله محليا وإقليميا .

وأشار البيان، إلى أن الاتفاقية تهدف لتكثيف العمل المشترك لحماية مؤسسات الدولة ومقدراتها وتوفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين وكل من ترى الهيئة لزوما لتوفير الحماية لهم، بحسب البيان.

وتشمل الاتفاقية أيضا بنودا تتعلق بتدريب وتطوير كوادر الجهتين الموقعتين، والتعاون في عقد الندوات والمؤتمرات المتعلقة بمجال العمل المشترك بينهما في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، على زعم البيان.