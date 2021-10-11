الزناتي يعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية للصحة النفسية

أعلن وزير الصحة علي الزناتي في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، عن تشكيل اللجنة الوطنية للصحة النفسية والتي ستتولى وضع السياسات الخاصة بهذا الشأن في ليبيا، والتي من بينها مستويات الرعاية المرضية في الصحة النفسية ونظام الإحالة من مستوى الرعاية الأول إلى الثالث.

وكشف الزناتي عن قرب اكتمال الخطوات التشريعية والتنفيذية لوضع الصحة النفسية كمُكوّن أساسي من مكونات الرعاية الصحية الأولية، مؤكداً على دعم وزارة الصحة للصحة النفسية ومساندة صحة الأطفال.

وأشار الزناتي إلى العمل على خلق بيئة صحية وسليمة للأجيال القادمة، حرصا على السلم الأهلي، معتبرا أن نظرة المجتمع السلبية للأمراض النفسية من شأنها أن تؤثر سلبا على المريض وعلى وجود خدمات الرعاية النفسية.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية في الـ 10 من أكتوبر من كل عام، حيث تتخذ هذه المناسبة فرصة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية، وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو مليار إنسان في العالم يعانون شكلاً من أشكال الاضطرابات العقلية.

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