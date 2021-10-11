بحث التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مجال الرفع من قدرات الشباب

أكد وزير الشباب فتح الله الزني خلال لقائه في ديوان الوزارة الأحد، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، أن الوزارة تعمل على بناء قدرات فئة الشباب وتمكينهم في جميع المجالات.

وأشار الزني إلى أن الوزارة تُرحب بالتعاون بين ليبيا وإيطاليا من أجل التنمية وتبادل الخبرات، والرفع من كفاءة القيادات الوطنية الشابة بالمعاهد والجامعات الإيطالية.

وأبدى السفير الإيطالي من جانبه رغبة بلاده في التعاون المشترك مع ليبيا في مجال الشباب، وتنفيذ معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في العام 2008، والتي تتضمن برامج متنوعة موجهة لهذه الفئة، مستعرضا في الوقت ذاته عددا من الآليات الممكن تنفيذها والتي تخص الشباب في مجال التقنية والحِرف.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الحكومة لعودة الحياة وبحث سبل التعاون بين ليبيا وإيطاليا فيما يتعلق بفئة الشباب.

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