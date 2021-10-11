مكتب النائب العام يكشف ملابسات حادثة تسرب “غاز الكلور” في القوارشة

كشف مكتب النائب العام، عن تحقيقات حادثة “تسرب غاز الكلور المسال” في منطقة القوارشة، التي تسببت في اختناق 64 مواطناً؛ جراء استنشاقهم للغاز، أواخر سبتمبر الماضي.

وأفاد المكتب في منشور على موقع “فيس بوك”، أن تحقيقات نيابة شرق بنغازي الابتدائية، أسفرت عن إثبات واقعة سرقة أسطوانات غاز الكلور من داخل مقر محطة تطهير ومعالجة المياه بالقوارشة من قبل الجناة، لبيعه لعدد من الأشخاص الممارسين لمهنة بيع وشراء مخلفات المعادن، دون مراعاة عنصر الخطر على السلامة العامة.

وقضت النيابة العامة، عقب فراغها من إجراء الاستجواب، بحبس المتهمين حبساً احتياطياً على ذمة القضية لارتكابهم جريمة تعريض السلامة العامة للخطر، وشراء أشياء دون التحقق من مشروعية مصدرها، وأخذت في إجراء سماع شهادة المتضررين، وتكليف الطبيب الشرعي بإعداد تقرير عن الحالات فور انتهاء ما تتطلبه الرعاية الصحية.

يُذكر أن النائب العام، دعا وكلاءه إلى الاستمرار في إجراءات التحقيق في الحادثة، وملاحقة مرتكبي جريمة سرقة الأسطوانات.

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