الدبيبة يطلع على التحضيرات الجارية لمؤتمر استقرار ليبيا

عقد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر استقرار ليبيا المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

كما وضعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، رئيس الحكومة في الإجراءات المتخذة بشأن الاستعدادات السياسية، واللوجستية من قبل الوزارة. فيما وجه رئيس الحكومة بضرورة تكاتف كل الوزارات ذات العلاقة، وتعاونها مع وزارة الخارجية لإنجاح هذا الحدث.

– المنقوش تدعو دول الجوار إلى دعم وتبني «مبادرة استقرار ليبيا»

بدوره أصدر رئيس الحكومة تعليماته بضرورة «أن يكون هذا الحدث بالمستوى المطلوب، وإعطاء الصورة الجيدة لبلادنا، والتي غاب عنها تنظيم المحافل الدولية منذ فترة لأسباب مختلفة».

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