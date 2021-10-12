الأمم المتحدة: مقتل 15 ونجاة 177 آخرين حاولوا الهجرة من ليبيا عبر المتوسط

أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتشال 15 جثمان مهاجرا، فيما نجا 177 آخرين ممن كانوا على متن قاربين لخفر السواحل عائدين إلى ليبيا، بعد محاولة لعبور البحر المتوسط”.

وأوضحت الوكالة في بيان، الإثنين، أن ” محاولات العبور من شمال أفريقيا هذا العام، تزايدت حيث وردت تقارير عن اعتراض خفر السواحل الليبي طريق أكثر من 23 ألف مهاجر ولاجئ بحلول سبتمبر الماضي.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن ” المهاجرون واللاجئون في ليبيا يواجهون الاحتجاز وإساءة المعاملة، واعتقلت السلطات في حملة أكثر من خمسة آلاف خلال الأسبوع المنصرم”.

وأردفت المنظمة أنه “قتل حراس يوم الجمعة الماضية 6 مهاجرين على الأقل في مركز للاحتجاز، في الوقت الذي أدى الاكتظاظ الشديد إلى فوضى، وتمكن عشرات من الفرار من المنطقة قبل أن تعتقلهم السلطات مجددا”.

ومن جانبها؛ قالت حكومة الوحدة الوطنية إنها “تتعامل مع مسألة معقدة متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية لما يمثله من مأساة إنسانية، إضافة إلى تبعاته الاجتماعية والسياسية والقانونية محليا ودوليا”.