الترجمان: زيارة المستشار صالح إلى الجزائر تأتي لتنسيق الجهود في ملف إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للجزائر، تأتي في إطار تنسيق جهود المجلس في مشاركة دول الطوق والدول العربية الفاعلة في الملف الليبي في إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، خاصة أن الجزائر لها العديد من العلاقات مع الجماعات الليبية المقاتلة.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين، أضاف أن الجزائر قد تعمل على إطلاق مبادرة خلال أيام لمشروع استيعاب المقاتلين في الكثير من مراكز التأهيل وفي المؤسسات المدنية، ومن يريد العمل في الشرطة والجيش سيكون له وضع آخر، من خلال إلحاقهم بالكليات العسكرية في ترتيبات مشابهة.

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